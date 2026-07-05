CİHAN DEMİRCİ - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivan anneleri, evlatlarını er meydanında da yalnız bırakmıyor.



Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlere katılan 817 pehlivanın bir kısmının aileleri de onlarla Edirne'ye gelerek bu atmosferi yerinde yaşıyor.



Sarayiçi'nde kurdukları çadırlar ve karavanlarda kalan aileler, çocuklarına destek oluyor. Evladını güreşe gönderen anneler, yemek yapıp düzeni sağlıyor.



- "Yense de yenilse de onun arkasındayız"



Ayak boyda güreşen pehlivan Ensar Samet Atar'ın annesi Semra Atar, AA muhabirine, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden güreşlere katıldıklarını söyledi.



Oğlunun katıldığı tüm güreşlere gittiğini anlatan Atar, "Yeter ki oğlum iyi olsun, başarılı diye güreşlere katılıyorum. Anneler olarak evlatlarımızın peşindeyiz, desteklerimizi esirgemiyoruz. Çocuklarımızın yeter ki canları sağ olsun, bugün yenilir, yarın yener. Oğlum, 'Anne, yenilsem de siz yanımda olduğunuz sürece daha fazla güreş hevesim geliyor.' diyor. İnşallah iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.



Deste orta boyda güreşen Arda Erkan Avcıoğlu'nun annesi Duygu Avcıoğlu da oğlunun yağlı güreşte başarılı olduğunu dile getirerek, "Yense de yenilse de onun arkasındayız. Daha önce babası gidiyordu hep ama artık ben de katılıyorum." dedi.



Deste orta boyda güreşen Emirhan Giral'ın annesi Filiz Giral da tüm güreşlere katıldığını ancak özellikle Kırkpınar'ı kaçırmadığını söyledi.



Güreşler boyunca kurdukları çadırlarda kaldıklarını anlatan Giral, oğluna destek olmaya devam edeceğini belirtti.



- "Ailesini görüp güreşe çıkan pehlivan moral buluyor"



Küçük orta küçük boyda güreşen Serkan Tarım'ın annesi Emine Tarım, ailesini görüp güreşe çıkan pehlivanın moral bulduğunu anlattı.



Tarım, annelerin evlatlarını güreşe gönderdikten sonra çadır alanında işleriyle ilgilendiklerini ya da tribünde evlatlarını izlediklerini söyledi.



Başpehlivan Yıldıray Pala ve küçük orta küçük boyda güreşen Latif Pala'nın annesi Hülya Pala da çocuklarını yağlı güreş yapmaları için desteklediklerini ifade etti.



Dayısı sayesinde çocuklarının pehlivan olduğunu anlatan Pala, "Sürekli güreşlere katılırım. Her yıl Kırkpınar'a geliriz. Her zaman için çocuklarımın yanındayım. Tüm pehlivanlara başarılar dilerim. Yolları, bahtları açık olsun." diye konuştu.

