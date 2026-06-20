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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Abdurrahman Mahallesi sakinlerini ziyaret etti

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Abdurrahman Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 13:26 Güncelleme:
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Abdurrahman Mahallesi sakinlerini ziyaret etti

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Abdurrahman Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba AK Parti'nin Türkiye genelinde sürdürdüğü gönül seferberliği çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Hem parti üyelerini evlerinde ziyaret etti hem de mahalle sakinleriyle sohbetler gerçekleştiren İba, talep ve önerileri de dinledi.

        İba ve beraberindeki teşkilat mensupları, AK Parti ailesi üyelerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti ve teşekkür belgelerini takdim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, vatandaşların dile getirdiği tüm talep ve şikayetleri not aldıklarını belirterek, ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'yi yakından takip ettiğini belirten İba, kente yapılan her yatırım ve projenin takipçisi olmaya devam edeceklerini ve vatandaş odaklı hizmetlere önem verdiklerini kaydetti.

        Vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten İba, "Gönül seferberliğimiz kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızla buluşuyor, onların sesine kulak veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye’nin temeli güçlü millet iradesidir. Vatandaşlarımızın fikirleri, önerileri ve talepleri bizim için yol göstericidir. Abdurrahman Mahallemizde bizleri büyük bir misafirperverlikle karşılayan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Her gittiğimiz yerde gördüğümüz sıcak ilgi ve samimiyet, bizlere güç veriyor." dedi.

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