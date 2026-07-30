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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, İpsala'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:49 Güncelleme:
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, İpsala'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        İba, Edirne İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan, Kocahıdır ve Koyuntepe köylerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik sıcak asfalt yolu inceledi.

        Köylerin ulaşım standartlarını yükselten yatırımları sürdürdüklerini belirten İba, yolun İpsala'ya ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

        Daha sonra Koyuntepe köyünü ziyaret eden İba, Köy Muhtarı Ergin Yıldız ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen İba, AK Parti'ye katılan gençlere rozetlerini taktı.

        İba, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile Atatürk Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgesinde devam eden yol, park ve sosyal alan çalışmalarını da inceledi.

        Çalışmalara ilişkin bilgi alan İba, mahalle sakinleriyle görüşerek taleplerini dinledi.

        - Kanal İpsala Projesi'nde inceleme

        İba, İpsala ve Köprü mahallelerinin önemli talepleri arasında yer alan Kanal İpsala Projesi'nin uygulandığı alanda da incelemelerde bulundu.

        Belediye Başkanı Kerman'dan çalışmalar hakkında bilgi alan İba, projenin yürüyüş ve bisiklet yolları, oturma alanları ile çeşitli rekreasyon alanlarını kapsadığını belirtti.

        Projenin bölgeyi yeni bir yaşam alanına dönüştüreceğini ifade eden İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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