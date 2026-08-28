AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Partiden yapılan açıklamaya göre toplantıya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, il başkan yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Avcu, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, il genel ve belediye meclisi üyeleri, mahalle başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

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