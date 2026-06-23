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        AK Parti Edirne Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:31 Güncelleme:
        AK Parti Edirne Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, üç kademe il ve merkez ilçe yönetimleri, mahalle başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerimiz ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Merkez İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.

        Toplantı kapsamında, yaz dönemine dair saha çalışmaları ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlaması yapıldı.

        İl Başkanı Belgin İba, toplantıya katkı sunan ve partiye güç katan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

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