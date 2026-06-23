Edirne'de Sıfır Atık Çalıştayı düzenlenecek

Sıfır Atık Vakfınca, "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" serisi kapsamında Edirne'de çalıştay düzenlenecek.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek Edirne Sıfır Atık Çalıştayı, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Deltapark Yaşam Merkezi'nde 25 Haziran saat 09.00'da yapılacak.



"Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlenecek çalıştayda, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, meslek odaları, kooperatifler ve gönüllüler bir araya gelecek.



Çalıştayda, Edirne'nin çevresel öncelikleri, kaynak kullanımı, atık yönetimi kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma potansiyeli değerlendirilecek.



Katılımcılar, kentin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir hedefler ve çözüm önerileri geliştirecek.



- 15 tematik masa oluşturulacak



Kentin bölgesel özellikleri ve kalkınma dinamikleri dikkate alınarak çalıştayda 4 ana başlık altında 15 tematik masa çalışması yapılacak.



Doğa ve kaynak yönetimi başlığında, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, sel, yangın ve afet riskleri, su yönetimi, sulama verimliliği, nehirler, göller, su kaynaklarının korunması ve su ekosistemlerinin sürdürülebilirliği ele alınacak.



Üretim ve tüketim döngüsü masalarında, tarımsal üretimde kaynak verimliliği, gıda israfının azaltılması, organik atıkların değerlendirilmesi, plastik kullanımının azaltılması, geri dönüştürülebilir ambalaj sistemleri, sanayide yeşil üretim, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tedarik zincirleri, tekstil, mobilya ve tüketim mallarında yeniden kullanım ile enerji ve ulaşım dönüşümü değerlendirilecek.



Yaşam alanları ve hizmet sektörleri masalarında ise kamusal alan yönetimi, yapı ve yıkım atıkları, hafriyat yönetimi, sürdürülebilir şehircilik, turizm ve otelcilikte verimlilik, atıksız etkinlik organizasyonları, sağlık kuruluşlarında atık yönetimi, tıbbi atıkların ayrıştırılması ve yeşil hastane uygulamaları görüşülecek.



Davranış, yönetişim, finansman ve veri başlığında da çevre bilincinin artırılması, eğitim faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları, yeşil finansman modelleri, karbon piyasaları, kamu kurumları arasındaki koordinasyon, çevre yönetiminde kurumsal kapasite, israf ve atık envanteri ile karar destek sistemleri üzerinde durulacak.



- Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi hazırlanacak



Çalıştay sonunda her tematik masa tarafından rapor hazırlanacak.



Raporlarda, Edirne’nin öncelikli çevre sorunları, israf kalemleri, atık türleri, çözüm önerileri, pilot uygulamalar, izleme göstergeleri ve sorumlu paydaşlar belirlenecek.



Her masa, bir sonraki 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü'ne kadar gerçekleştirilebilecek ölçülebilir hedefler de ortaya koyacak.



Çalıştaydan elde edilen veri ve öneriler doğrultusunda hazırlanacak "Edirne Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi", daha sonra düzenlenecek Edirne Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda kamuoyuyla paylaşılacak.



Belgenin, kentin çevre yönetimi yol haritasına katkı sunması ve yerel düzeyde geliştirilen politika önerileriyle ulusal çevre ve iklim politikalarına destek sağlaması hedefleniyor.

