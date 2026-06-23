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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala ilçesinde bozulan yollar yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        İpsala ilçesinde bozulan yollar yenilendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında bozulan yollarda ekiplerce yenileme çalışması yapıldı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kerman, daha güzel yarınlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

        - Keşan'da larvasit mücadelesi sürüyor

        Keşan'da larvasit mücadelesi devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda, sahillerde, durgun sularda, otlak alanlarda ve havuzlarda larvasit ile mücadele çalışmaları yapılıyor.

        Ekipler son olarak Erikli ve Danişment sahillerinde ilaçlama gerçekleştirdi.

        - Havsa'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Havsa'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet ve Hacıgazi mahallelerinde kilit parke taş döşeme ve kaldırım onarım çalışmaları yapıldı.

        Altyapı çalışmalar kapsamında mahallerdeki su arızaları giderildi, kanal bağlantısı ve rögar kapağı değişim işlemlerini tamamlandı.

        Yazlık düğün salonunun oturakları da yenilenerek düğün sezonuna hazırlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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