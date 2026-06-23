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        İpsala'da öğrencilere gıda güvenilirliği eğitimi verildi

        Edirne'nin İpsala ilçesinde öğrencilere gıda güvenilirliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 08:50 Güncelleme:
        İpsala'da öğrencilere gıda güvenilirliği eğitimi verildi

        Edirne'nin İpsala ilçesinde öğrencilere gıda güvenilirliği eğitimi verildi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

        İpsala Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda 220 öğrencinin katılımıyla düzenlenen eğitimlerde gıda güvenilirliği, güvenilir gıda tüketimi ve gıda zehirlenmeleri konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere güvenilir gıda tüketimi, gıda hijyeni ve gıda zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler aktarılarak farkındalık oluşturuldu.

        Eğitime İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy ile teknik personel katıldı.

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