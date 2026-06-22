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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan 3 şüpheliden, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan 3 şüpheliden, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında, Keşan - İpsala kara yolunda şüpheli bir araç durduruldu.

        Araçta bulunan 3 kişinin kimlik sorgulamalarında çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

        Şüphelilerden S.A.Ç, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında verilen cezanın infazı kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        B.D, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Ankara dışına çıkmama şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

        C.E. ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan serbest bırakılırken, "göçmen kaçakçılığı" suçundan Keşan Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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