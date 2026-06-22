Saros Körfezi'ne kıyı sahil köyü renklendi

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde hayata geçirilen sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında yürütülen "Çiçek Enez" Projesi tamamlandı.



Saros Körfezi kıyısında yer alan ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sultaniçe köyü, proje sayesinde daha estetik ve canlı bir görünüme kavuştu.



Çalışmalar kapsamında köydeki evlerin dış cepheleri yenilenerek farklı renklerle boyandı. Evlerin duvarlarına bölgenin doğal ve kültürel değerlerini yansıtan çeşitli motifler ile resimler çizildi. Sokaklarda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle köyün görsel dokusu güçlendirildi.



Turizmin önemli destinasyonlarından biri olan Sultaniçe'de yürütülen proje ile ziyaretçilere daha çekici bir yaşam alanı sunulması hedeflenirken, köy sakinlerinin de yaşam kalitesinin artırılması amaçlandı.



- Vali Sezer'den ziyaret



Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin tanıtımına katılmak için köye geldi.



Köydeki çalışmaları inceleyen Sezer, programda yaptığı konuşmada köylerin modern standartlara kavuşması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Projenin örnek olacağını belirten Sezer, "Köylerimiz bizim için çok kıymetli. Nüfusun köylerde kalması ve üretimin devam etmesi ülkemiz için çok önemli. Edirne'deki 250 köyün tamamının Türkiye'nin en güzel köyleri olmasını istiyoruz. Üniversiteden hocalarımız renkler üzerine çalıştı. Her köy için ayrı bir konsept oluşturuyoruz." diye konuştu.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yapılan çevre düzenlemesi ve peyzajın köye ayrı bir hava kattığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Enez Kaymakamı Merve Ayık da projenin köyün görünümüne önemli katkı sunduğunu ve turizme katkı sağlayacağını dile getirdi.



Sultaniçe Köyü Muhtarı Ergün Ertaş, köyün daha güzel ve daha renkli görünüme kavuştuğunu vurgulayarak, Vali Sezer ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Programa Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kurum yetkilileri, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

