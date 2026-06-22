Trakya'da buğday hasadı başladı

Trakya'da çiftçiler buğday hasadı mesaisine başladı.



Ekim ve kasım aylarında toprakla buluşturulan buğday tohumları, büyüyüp gelişerek havaların ısınmasıyla olgunlaştı.



Üreticiler, biçerdöverleriyle hasada hazır hale gelen tarlalara girerek mahsulü biçmeye başladı.



Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, son 2 gündür buğdayların yoğun şekilde biçildiğini söyledi.



Bu yıl Trakya'nın iyi yağış aldığını belirten Arabacı, "Dekar başına 400 kilogram ürün alan da var, 600 kilograma kadar biçen de var ama ortalama 500 kilogram civarında olacaktır. İnşallah üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı bir yıl olur." dedi.



Arabacı, buğday alım fiyatlarının revize edilmesini veya üreticiye bir miktar daha destek verilmesini beklediklerini dile getirdi.



- "Yangına mahal vermeyin" uyarısı



Hasat dönemi boyunca herkesin olası yangınlara karşı duyarlı olması gerektiğini ifade eden Arabacı, "Yol kenarına şişe veya sigara izmariti atmayalım, emeğe saygı duyalım. Bölgemizde yangın olduğunu duyduğumuz yerler var. Halkımızdan duyarlı olmasını ve emeğe saygı göstermesini istiyoruz. Üreticimizin mahsulü toplayıp balyasını yapacağı yangınsız bir sezon diliyorum." diye konuştu.



Büyükdöllük köyünden Yasin Kızılkan da hasat için tarlaya geldiğini belirtti.



Verimin iyi göründüğünü aktaran Kızılkan, "Dekar başına 550 ila 650 kilogram arasında ürün alacağımızı düşünüyorum.Herkese kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyorum." dedi.



Kızılkan, tarla sahipleri ve biçerdöver kullanıcılarının araçlarında mutlaka yangın tüpü bulundurmaları gerektiğini dile getirdi.



Kırklareli ve Tekirdağ'da başlayan buğday hasadı yoğun devam ediyor.

