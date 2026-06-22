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        Edirne'de görev yeri değişen mülki idare amirlerine veda programı

        Edirne'de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile farklı illere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Edirne'de görev yeri değişen mülki idare amirlerine veda programı

        Edirne'de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile farklı illere atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, görev yerleri değişen Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Turgut Subaşı ve Ercan Çiçek ile Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Enez Kaymakamı Merve Ayık, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'ye veda program gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, görev süreleri boyunca kente yaptıkları hizmetlerden dolayı vali yardımcıları ve kaymakamlara teşekkür etti.

        Sezer tarafından mülki idare amirlerine başarı belgesi takdim edildi.



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