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        Hamzabeyli'de tır şoförleri sınır kapısının giriş ve çıkışını kapattı

        Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, geçiş belgesi alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Giriş ve çıkış noktalarını kapatan sürücüler, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı ile yapılan görüşmenin ardından yaklaşık 3 saat süren eylemi sonlandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Hamzabeyli'de tır şoförleri sınır kapısının giriş ve çıkışını kapattı

        Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, geçiş belgesi alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Giriş ve çıkış noktalarını kapatan sürücüler, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı ile yapılan görüşmenin ardından yaklaşık 3 saat süren eylemi sonlandırdı.

        Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınındaki Gümrük ve Turizm İşletmeleri'ne bağlı tır parkında toplanan sürücüler, Schengen vizesi sorunu, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Sabah saat 08.00'den itibaren geçiş belgesi (dozvola) belgesi alamadıklarını belirten sürücüler, saat 15.00 sıralarında sınır kapısının giriş ve çıkışını kapatarak yetkililerle görüşme talebinde bulundu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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        Yaklaşık 3 saat süren eylem, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı'nın bölgeye gelerek sürücülerle görüşmesiyle sona erdi. Görüşmede sürücüler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanan randevulu sıra sisteminin Hamzabeyli'de de hayata geçirilmesini ve dozvola işlemlerinin yeniden başlatılmasını istedi.

        Vali Yardımcısı Atlı'nın randevulu sıra sistemine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve uygulamanın yakın zamanda başlatılmasının beklendiğini aktarması üzerine sürücüler eylemlerini sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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