Edirne'den kısa kısa

Edirne İl Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Ungan, il müftü yardımcıları ve din görevlileri katıldı.

Gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantıda Ungan, din görevlilerine çeşitli konularda bilgi verdi.

- AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş'ten DSİ'ye ziyaret

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.

Gümüş ve beraberindeki heyet, Yücegök ile makamında bir süre görüştü.

Yücegök, ziyaretlerinden dolayı Gümüş ve beraberindekilere teşekkür etti.

- Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'den Keçecizade'ye ziyaret

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Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kentte faaliyet gösteren Keçecizade işletmesini ziyaret etti.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tutluel'in eşlik ettiği Köse, işletme sahipleri Metin Keçeci ve Tayfun Keçeci ile gıda mühendisi Yeliz Başaran'dan ürünler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, üretim süreçleri, ürün kalitesi ve gıda güvenilirliğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

- Şehit Mustafa Tezgider SODAM'da tiyatro çalışmaları başladı

Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) kursiyerlerden oluşan tiyatro ekibinin kurulması için çalışmalara başlandı.

Erdoğan Eğmen'in rehberliğinde yürütülen çalışmalarla kursiyerlerin özgüven kazanmaları, kendilerini ifade etmeleri ve birlikte üretme becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

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Kursiyerlerin çalışmaların ardından sahneye çıkarak hazırlayacakları oyunu izleyicilerle buluşturması hedefleniyor.

- Edirne'de emniyet personeline bilinçli farkındalık eğitimi verildi

Edirne'de emniyet personeline yönelik "Bilinçli Farkındalık" konulu eğitim programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen programda, Polis Başmüfettişi, ressam ve eğitimci Ahmet Sula tarafından eğitim verildi.

Programa İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da katıldı.