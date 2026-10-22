Edirne'de Cumhuriyet Bayramı'na özel konser düzenlenecek

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek konser, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu, Cumhuriyet Bayramı özel konserinde sanatseverlerle buluşacak.

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