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        Çin döküm firmasından Edirne'ye 40 milyon dolarlık yatırım

        Çin döküm firması, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 40 milyon dolarlık yatırımla üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Çin döküm firmasından Edirne'ye 40 milyon dolarlık yatırım

        Çin döküm firması, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 40 milyon dolarlık yatırımla üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

        Gelecek yıl eylül ayında faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste ilk etapta yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen yatırım tanıtım programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin stratejik konumu ve gelişen sanayi altyapısıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

        Kentte 4 yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu anımsatan Sezer, yenilikçi, yenilenebilir enerji odaklı ve katma değeri yüksek yatırımları Edirne'ye kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin destekleriyle OSB yatırımlarının ilerlediğini aktaran Sezer, altyapısı tamamlanan bölgelerde firmaların fabrika inşaatlarına başladığını kaydetti.

        Sezer, Uzunköprü OSB'de ise altyapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, yer tahsisi yapılan firmaların yatırımlarını hayata geçirmesini beklediklerini belirtti.

        - "Edirne stratejik bir konuma sahip"

        Edirne'nin uluslararası ticaret güzergahları ve demir yolu yatırımları sayesinde lojistik açıdan öneminin arttığını vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

        "Edirne lokasyon olarak çok önemli bir stratejik konuma geçmiş durumda. Özellikle Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve demir yoluna yapılan yatırımlarla birlikte yük taşımacılığında da önemli bir kapasiteye ulaşılacak. Edirne'nin stratejik konumdan şimdiden faydalanmak isteyen firmalar geliyor. Bizler de Valilik olarak oluşturduğumuz ekosistemle firmalara her türlü yardımı ve kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz."

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        - Yatırım iki aşamada gerçekleştirilecek

        Atatürk OSB'de kurulacak tesis için yatırımcı firmayla sözleşmenin imzalandığını bildiren Sezer, kısa süre içerisinde temel atılarak inşaat çalışmalarına başlanmasının planlandığını söyledi.

        Tesisin gelecek yıl eylül ayında üretime geçmesinin hedeflendiğini belirten Sezer, yatırımın ilk aşamasında döküm üretimi yapılacağını, ikinci aşamasında ise 3D teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı ileri teknoloji üretimine geçileceğini ifade etti.

        Sezer, ilk etapta yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırımın teknoloji transferini de kapsadığını belirterek, tesisin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

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        Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yamin Zhang da uzun yıllardır iş ortaklığı yaptığı kişinin Edirne'de bulunmasının yatırım kararlarında etkili olduğunu söyledi.

        Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Zhang, "Toplamda 40 milyon dolarlık yatırım yapacağız. İleri teknoloji en iyi döküm makinelerini Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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