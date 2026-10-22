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        Çinli firmadan Edirne'de 40 milyon dolarlık yatırım

        ÇİN'in önde gelen döküm firmalarından biri, Edirne'nin Uzunküprü ilçesinde yapımı süren Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 milyon dolar yatırım ile tesis kuracak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Çinli firmadan Edirne'de 40 milyon dolarlık yatırım

        ÇİN'in önde gelen döküm firmalarından biri, Edirne'nin Uzunküprü ilçesinde yapımı süren Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 milyon dolar yatırım ile tesis kuracak.

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 75 sanayi parseline sahip 100 hektarlık alanda yapımı süren Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacak olan Çinli firma temsilcileri, ilçede Edirne Valisi Yunus Sezer ile bir araya geldi. Türk ortaklı Çin firmasının lansmanı için bir araya geldiklerini söyleyen Sezer, firmanın Çin'in en büyük döküm firmalarından biri olduğunu belirtti. Vali Sezer, "Türkiye'deki yine yatırım yapan önemli firmalardı, bugün o programa katıldı. Edirne'mizde 4 tane organize sanayi bölgesi kuruluşu gerçekleştirildi. Bu organize sanayi bölgelerimizin çok büyük avantajları var. Bir kere tabii Edirne stratejik olarak çok önemli bir şehir ve bu organize sanayilerimizin de yeni olması nedeniyle burada yenilikçi, yenilenebilir ve katma değeri yüksek firmaların yer için de çalışmalarımız devam ediyor. Burada hem Sanayi Bakanlığımızın hem de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin çok büyük destekleri var. Bir taraftan organize sanayi bölgelerimizin altyapıları tamamlandı. Ve altyapı, üstyapılar, bir taraftan da firmalarımız artık yavaş yavaş burada konumlanmaya başladılar. İpsala'da fabrikalarda artık yükselmeye başladı. İnşallah Uzunköprü'de de altyapısı bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da işte burada yatırım yapan firmalarımız, yer tahsis ettiğimiz firmalar da olduğu gibi bugünkü firmamızda olduğu gibi onlar da bir taraftan temel atıp fabrikalarını yükseltmeye başlayacaklar" dedi.

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        'EDİRNE STRATEJİK KONUMA GEÇMİŞ DURUMDA'

        Edirne'nin lokasyon olarak çok önemli bir stratejik konuma geçmiş durumda olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Özellikle Kalkınma Yolu, Orta Koridor, işte geçen hafta Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı hızlı tren projesiyle, yine demir yoluna yapılan yatırımlarla beraber yolcu değil; yük taşımacılığında da önemli bir kapasiteye, ulaşacaktır daha sonraki dönemlerde de. Dolayısıyla bu stratejik konumundan şimdiden faydalanmak isteyen, şimdiden yararlanmak isteyen firmalar da geliyorlar. Bizler de valilik olarak oluşturduğumuz buradaki kendi içimizdeki ekosistemle beraber firmalara her türlü yardımı, kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Yatırım yapacak firmayla beraber işte Çin'den gelen firmalar da var. Onlar da yatırım yapmayı düşünen sektör temsilcileri var. OSB'nin de bir lansmanı oldu. İstanbul'dan gelen firmalar var. Özellikle döküm sanayide" diye konuştu.

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        'TEKNOLOJİLERİYLE GELİYORLAR'

        Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde döküm üzerine yatırım yapacak olan Çinli firma ile sözleşme imzalandığını söyleyen Vali Sezer, "İnşaata başlıyorlar. Bu ay temellerini atacaklar inşaatlarının. İşte önümüzdeki yıl eylülde de üretime geçmeyi düşünüyorlar. Büyük ölçekli bir firma. İlk söyledikleri 500 yakın insanın istihdam edileceği. Ama iki aşamalı bir yatırım yapacaklar. Birincisi biraz daha döküm, ikincisi de 3D ağırlıklı, yine döküm, biraz daha teknoloji ağırlıklı. Bir özellikleri daha var kendilerinin söylediği. İlk kez Çin'in yurt dışında böyle teknoloji transferiyle yatırım yaptığı, izin verdiği firmalardan bir tanesi olduğunu söylüyorlar. Teknolojileriyle beraber geliyorlar burada. İnşallah hayırlı olur" dedi.

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        'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

        Çinli yatırımcı firmanın yönetim kurulu başkanı Yamin Zhang, Edirne'yi seçmelerinin nedeninin kendisinin yıllardır süren iş ortaklığı bulunması olduğunu kaydetti. Zhang, "Yıllardır tanınıyoruz ve beraber iyi işler yapıyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum. Benim ortağım da burada olduğu için, Edirne'de böyle bir yatırım fırsatı olduğu için buraya geldik. Bizim yatırım bedelimiz ilk aşamada 20 milyon dolar, ikinci aşamada 20 milyon dolar yatırım yapacağız. Toplam olarak 40 milyon dolar ben kendim yatırımımı yapacağım. Türkiye'nin kendi döküm makineleri vardır ama bizim makineler akıllı, 3D baskı makineleri, biz ilk defa getiriyoruz. En iyi model akıllı makinelerimizi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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