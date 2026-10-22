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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı.

        Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri uygulama noktasından kaçan aracı takibe aldı.

        Ekiplerin "dur" ihtarında bulunduğu araç Kavak Caddesi'nde durduruldu.

        Yapılan kontrolde E.N'nin 2,16 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı, iki kez alkollü yakalanması nedeniyle ehliyeti de 2 yıl geri alındı.

        E.N'nin üzerinde yapılan aramada ise göğüs kısmındaki korsenin içerisinden tabanca ve şarjör içerisinde 13 mermi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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