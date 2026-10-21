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        Tır şoförleri Kapıkule'de oturma eylemi yaptı

        Edirne'de uluslararası taşımacılık yapan yaklaşık 300 tır şoförü, vize sorunları, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri ve yetersiz park alanlarına dikkati çekmek amacıyla oturma eylemi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Tır şoförleri Kapıkule'de oturma eylemi yaptı

        Edirne'de uluslararası taşımacılık yapan yaklaşık 300 tır şoförü, vize sorunları, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri ve yetersiz park alanlarına dikkati çekmek amacıyla oturma eylemi başlattı.

        Tır parkı önünde toplanan yaklaşık 300 şoför, sürücülerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

        Tır sürücüleri adına konuşan Koray Torun, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin, turist olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, vize randevusu bulmakta ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilecekleri süreyi kapsayan vize almakta güçlük çektiklerini ifade etti.

        Torun, gerekli şartları sağlayan tır şoförlerine özel pasaport hakkı tanınmasını, sınır kapılarında randevulu geçiş sisteminin yeniden uygulanmasını ve park alanlarının iyileştirilmesini talep etti.

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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleme sürelerinin 4-5 güne ulaştığını, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyrukların 30 kilometreye kadar uzadığını aktaran Torun, uzun beklemelerin trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirterek işletmelerdeki fiyatların da denetlenmesini istedi.

        Basın açıklamasının ardından Kapıkule Gümrük ve Turizm İşletmeleri binasının girişinde oturma eylemi başlatan şoförler, sorunlarını iletmek üzere dört temsilci belirledi.

        Eylem alanına gelen Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, sürücü temsilcileriyle görüşerek sorunların ilgili makamlarca takip edildiğini söyledi.

        Kapıkule'de beklemelere neden olan dozvola sorununun saat 14.00 civarında giderildiğini bildiren Atlı, bekleyen yaklaşık 1600 tırın geçişlerinin 1-2 gün içinde sağlanmasının umulduğunu kaydetti.

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        Bulgaristan tarafındaki gümrük kapısında yürütülen tadilat nedeniyle geçişlerde aksaklıklar yaşandığını belirten Atlı, yoğunluğu azaltmak amacıyla bazı araçların Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirildiğini ifade etti.

        Vali Yardımcısı Atlı'nın şoför temsilcileriyle görüşmesinin ardından tır şoförleri oturma eylemini sonlandırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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