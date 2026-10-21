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        Durdurulan araçta 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

        EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Durdurulan araçta 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

        EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

        Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı. Araçta bulunan organizatörler M.Y. ve C.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen M.Y. ve C.İ. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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