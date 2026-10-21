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        Uluslararası Balkan Ressamları Edirne'de buluştu

        Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'dan sanatçıların katılımıyla düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Uluslararası Balkan Ressamları Edirne'de buluştu

        Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'dan sanatçıların katılımıyla düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

        Edirne'nin tarihi, kültürel ve mimari zenginliklerini sanat yoluyla tanıtmayı amaçlayan etkinlik kapsamında ressamlar, kentin farklı noktalarında çalışmalar yaparak eserler ortaya koyacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, sanatın şehirlerin tanıtımında ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Etkinliğe katılan sanatçıların Edirne'yi farklı bakış açılarıyla resmedeceğini belirten Sezer, bunun kentin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

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        Sanatçıların eserleriyle yaşadıkları dönemin ötesine ulaşabildiğini dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

        "Hayatımızdaki en büyük amaçlardan biri yaşadığımız dünyaya bir anlam, bir güzellik katmak ve bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirerek eskilerin deyimiyle hoş bir seda bırakmaktır. Bu manada sanatçıların işi bize göre daha kolay. Çünkü sanatçılar kalpleriyle ve gönülleriyle dünyaya hitap ederler. Onların yaşadıkları ve hitap ettikleri boyut, içinde bulunduğumuz zamanın ötesine de ulaşır."

        Edirne'nin sanatçılara ilham veren önemli bir kültür ve tarih şehri olduğunu vurgulayan Sezer, kentin yetiştirdiği dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın eserleriyle yaşamaya devam ettiğini belirtti.

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        Selimiye Camisi'nin de sanat ve mimarlık açısından eşsiz bir eser olduğunu anlatan Sezer, "Selimiye Camisi'nin kubbesinin altında durunca bütün insanlık barış ve huzur içerisinde o kubbenin altına sığacakmış gibi bir genişlik ve enginlik hissediyorsunuz. Dışarıdan bakınca minarelerin gökyüzüne değdiği ve onunla bütünleştiği muhteşem bir eserle karşılaşıyorsunuz. Aslında Edirne'nin neresine bakarsak bakalım ilham alacağımız bir şehirde yaşıyoruz." dedi.

        Sezer, Edirne'nin sahip olduğu değerlerin sanatçıların eserleriyle geleceğe aktarılmasının önemli olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Balkanlar ile eğitim ve sağlık alanlarının ardından sanat aracılığıyla da bağ kurduklarını belirtti.

        Sanatta kardeşlik köprüsünü bir kez daha kurduklarını ifade eden Hatipler, "Bu kardeşlik köprülerinin kurulmasında, tahkim edilmesinde vizyoner bakışıyla bizlere yön gösteren ve bunları birkaç yıl evvel sistematik olarak yapmamız konusunda bizlere işaret veren çok değerli valimizi huzurunuzda saygıyla, minnetle, teşekkür ederek selamlıyorum." dedi.

        Etkinliğin düzenleyicilerinden ressam Ethem Baymak da buluşmayı bu yıl yedinci kez düzenlediklerini söyledi.

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        Edirne'yi Balkanlar'ın ve Rumeli'nin başkenti olarak gördüklerini ifade eden Baymak, kentin güzelliklerini sanat yoluyla yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Balkan ülkelerinden ressamları davet ettiklerini anlatan Baymak, "Edirne'yi yerinde çizmeye, Edirne'nin güzelliklerini tablolara yansıtmaya çalışacağız. Bu defa bir ilki gerçekleştirdik. Balkan ressamlarının yanı sıra Türk dünyasından Azerbaycan'ı da ekibimize dahil ettik. Umarım ilerleyen yıllarda Türk dünyasından daha fazla sanatçıyı misafir ederiz. Böylece bu çalıştay, Edirne'nin uluslararası sanat buluşması olarak daha ileri bir seviyeye ulaşacaktır." diye konuştu.

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        Buluşmaya katılan 24 ressam, Trakya Üniversitesi ve Edirne’nin tarihi ve kültürel mekanlarında alan ve uygulama çalışmaları gerçekleştirecek.

        Etkinlik, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek sergi ile sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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