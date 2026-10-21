Edirne'de ihracattan geri dönen gıda ürünleri denetleniyor
Edirne'deki İpsala ve Kapıkule sınır kapılarından ihracattan geri dönen gıda ürünlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Edirne'deki İpsala ve Kapıkule sınır kapılarından ihracattan geri dönen gıda ürünlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince, ihracattan geri dönen yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda ürünlerinde kontroller gerçekleştiriliyor.
Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde ürünlerden numuneler alınarak gerekli incelemeler yürütülüyor.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ürünlerin yurt içi piyasaya sunulabilmesi için 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olması gerekiyor.
Denetimlerde mevzuata aykırılık veya gıda güvenilirliği açısından olumsuzluk tespit edilen ürünlerin yurda girişine izin verilmiyor.
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