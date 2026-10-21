Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'den Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Köse, mesajında, gece gündüz demeden büyük emek ve özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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