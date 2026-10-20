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        Edirne Belediyesinin peyzaj çalışmaları sürüyor

        Edirne Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen yeşillendirme çalışmaları kapsamında bu yıl 5 bin 75 ağaç, çalı ve süs bitkisi dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Edirne Belediyesinin peyzaj çalışmaları sürüyor

        Edirne Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen yeşillendirme çalışmaları kapsamında bu yıl 5 bin 75 ağaç, çalı ve süs bitkisi dikildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında ıhlamur, akasya, erguvan, zeytin, ladin ve elma gibi ağaç türlerinin yanı sıra ligustrum, kartopu, zakkum, oya ve çeşitli süs bitkileri toprakla buluşturuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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        Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Edirne bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

        "Bir yandan yeni dikimlerle kentimizin farklı noktalarını yeşillendirirken diğer yandan mevcut parklarımızın ve yeşil alanlarımızın bakım ve düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Edirne'mizin her köşesinde daha düzenli, daha yeşil ve hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı önemsiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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