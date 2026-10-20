Edirne'de floor curling aday hakem yetiştirme kursu açılacak

Kursun tarihine ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntıların daha sonra duyurulması bekleniyor.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, kentte floor curling branşında görev alacak yeni hakemlerin yetiştirilmesi amacıyla kurs açılması planlanıyor.

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