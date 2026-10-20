Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Sahnelerden tanınan emniyet müdürü Edirne Lisesi öğrencileriyle buluştu

        Sahnelerden tanınan emniyet müdürü Edirne Lisesi öğrencileriyle buluştu

        Sahne performansları ve kişisel gelişim söyleşileriyle tanınan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Edirne Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek öz güven, popüler kültür ve etkili iletişim üzerine deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Sahnelerden tanınan emniyet müdürü Edirne Lisesi öğrencileriyle buluştu

        Sahne performansları ve kişisel gelişim söyleşileriyle tanınan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Edirne Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek öz güven, popüler kültür ve etkili iletişim üzerine deneyimlerini paylaştı.

        Sula, "Edirne Gençlik Buluşmaları" kapsamında okulun konferans salonunda düzenlenen "İnsana Yolculuk" konulu seminerde öğrencilerle buluştu.

        Gençlerin popüler kültürden ve sosyal medyadan önemli ölçüde etkilendiğini belirten Sula, bu etkinin zaman zaman öz güven ile ego kavramlarının karıştırılmasına yol açtığını söyledi.

        Öz güven sahibi olmanın başkalarını küçümsemek anlamına gelmediğini vurgulayan Sula, "Kendinizi ezdirmeyeceksiniz ancak kimseyi de boş yere ezmeyeceksiniz." dedi.

        REKLAM

        Gençlerin popüler kültürün olumsuz etkilerinden uzak durması ve kendi değerlerinin farkına varması gerektiğini ifade eden Sula, bu amaçla öğrencilerle bir araya geldiğini kaydetti.

        Kendisinin "bilgi aktaran bir konuşmacıdan çok, gençlerin bazı gerçekleri fark etmelerine yardımcı olan biri" olduğunu belirten Sula, öğrenme sürecinde dinlemenin önemine dikkati çekti.

        Bir konunun anlatılmasının herkesin aynı düzeyde öğrenmesini sağlamadığını dile getiren Sula, şöyle konuştu:

        "Bu dünyada hiç kimse, öğretmenleriniz de dahil, bir başkasına doğrudan bir şey öğretemez. Eğer öyle olsaydı YKS'de bütün öğrenciler aynı puanı alırdı. Çünkü herkese aynı konular anlatılıyor. O halde asıl mesele öğretmek değil, öğrenmektir. Bu salondaki en iyi dinleyici, en akıllı bireydir. Bir ortamın en değerli kişisi dinleyendir. İnsan önce söylediği sözü kendisi dinlemeli ve anlamalıdır. Kendinize söylemediğiniz hiçbir söz karşı tarafa ulaşmaz."

        REKLAM

        Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz, Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü

        Benzer Haberler

        Edirne-Kapıkule bağlantı yolu köprü yıkımı nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Edirne-Kapıkule bağlantı yolu köprü yıkımı nedeniyle trafiğe kapatıldı
        ASIRLIK MEKTEPLER - Edirne'nin asırlık sanayi mektebi yaklaşık 150 yıldır m...
        ASIRLIK MEKTEPLER - Edirne'nin asırlık sanayi mektebi yaklaşık 150 yıldır m...
        Edirne'de Evliya Kasımpaşa Camisi'nin kubbe restorasyonunda sona gelindi
        Edirne'de Evliya Kasımpaşa Camisi'nin kubbe restorasyonunda sona gelindi
        Edirne Mevlevihanesi 101 yıl sonra yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor
        Edirne Mevlevihanesi 101 yıl sonra yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor
        Mimarlar Enez'in tarihi yerlerini gezdi
        Mimarlar Enez'in tarihi yerlerini gezdi
        Trakya Üniversitesi heyetinden Burgas Free Üniversitesine ziyaret
        Trakya Üniversitesi heyetinden Burgas Free Üniversitesine ziyaret