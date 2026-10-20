ASIRLIK MEKTEPLER - Edirne'nin asırlık sanayi mektebi yaklaşık 150 yıldır meslek eğitimi veriyor

SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Osmanlı döneminde kimsesiz ve yoksul çocukların barınması ve eğitim görmesi amacıyla temelleri atılan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle mesleki eğitim geleneğini sürdürüyor.

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