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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - Edirne'nin asırlık sanayi mektebi yaklaşık 150 yıldır meslek eğitimi veriyor

        ASIRLIK MEKTEPLER - Edirne'nin asırlık sanayi mektebi yaklaşık 150 yıldır meslek eğitimi veriyor

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Osmanlı döneminde kimsesiz ve yoksul çocukların barınması ve eğitim görmesi amacıyla temelleri atılan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle mesleki eğitim geleneğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Edirne'nin asırlık sanayi mektebi yaklaşık 150 yıldır meslek eğitimi veriyor

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Osmanlı döneminde kimsesiz ve yoksul çocukların barınması ve eğitim görmesi amacıyla temelleri atılan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle mesleki eğitim geleneğini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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