Edirne Askerlik Şube Başkanı Kavuş, Müftü Çakır'ı ziyaret etti
Edirne Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Bahadır Kavuş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Giriş: 20.10.2026 - 09:09 Güncelleme:
Edirne Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Bahadır Kavuş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Kavuş ziyarette yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve müftülük çalışanlarına başarı diledi.
Edirne Müftüsü Burhan Çakır da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.
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