Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri AK Parti ve MHP'den muhtarlara ziyaret

        AK Parti ve MHP'den muhtarlara ziyaret

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtar derneklerini ayrı ayrı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        AK Parti ve MHP'den muhtarlara ziyaret

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtar derneklerini ayrı ayrı ziyaret etti.

        İba, beraberindeki partililerle ilk olarak Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı ve Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman ile bir araya geldi.

        Ziyarette mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi üstlendiğini belirten İba, tüm muhtarların gününü kutladı.

        İba ve beraberindekiler daha sonra Edirne Mahalle ve Köy Muhtarları Federasyonunu ziyaret etti.

        REKLAM

        Federasyon Başkanı Fatih Kıyga tarafından karşılanan İba, mahalle ve köylerin ihtiyaçları hakkında muhtarlarla görüştü.

        Muhtarların yerel hizmetlerin planlanmasında önemli görevler üstlendiğini ifade eden İba, muhtarlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        - MHP'nin ziyareti

        MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer de beraberindeki il yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Aykut Yaman ve muhtarlarla bir araya gelen Biçer, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Biçer, muhtarların vatandaşların sorunlarının çözümünde önemli rol oynadığını belirterek tüm muhtarların gününü kutladı.

        REKLAM

        Dernek Başkanı Yaman ve Federasyon Başkanı Kıyga da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Edirne'de belediye çalışanlarına meme kanseri farkındalık semineri
        Edirne'de belediye çalışanlarına meme kanseri farkındalık semineri
        Trakya Üniversitesinde NetLab Bilgisayar Laboratuvarı açıldı
        Trakya Üniversitesinde NetLab Bilgisayar Laboratuvarı açıldı
        Meriç'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Meriç'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Edirne'de meme kanserine "Pembe Bir Gün" etkinliğiyle dikkat çekildi
        Edirne'de meme kanserine "Pembe Bir Gün" etkinliğiyle dikkat çekildi
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla buluştu
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla buluştu