Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de belediye çalışanlarına meme kanseri farkındalık semineri

        Edirne'de belediye çalışanlarına meme kanseri farkındalık semineri

        Edirne Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personele yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Edirne'de belediye çalışanlarına meme kanseri farkındalık semineri

        Edirne Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personele yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Belediyenin Sağlık İşleri Birimi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.

        Uzman Dr. Ayyüce Yıldırım, seminerde meme kanserinin belirtileri, erken teşhis yöntemleri ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Kadınların sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiğini belirten Yıldırım, erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkati çekti.

        REKLAM

        Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, katkılarından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        AK Parti ve MHP'den muhtarlara ziyaret
        AK Parti ve MHP'den muhtarlara ziyaret
        Trakya Üniversitesinde NetLab Bilgisayar Laboratuvarı açıldı
        Trakya Üniversitesinde NetLab Bilgisayar Laboratuvarı açıldı
        Meriç'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Meriç'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Edirne'de meme kanserine "Pembe Bir Gün" etkinliğiyle dikkat çekildi
        Edirne'de meme kanserine "Pembe Bir Gün" etkinliğiyle dikkat çekildi
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla buluştu
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla buluştu