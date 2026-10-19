Edirne'de belediye çalışanlarına meme kanseri farkındalık semineri
Edirne Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personele yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Edirne Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personele yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Belediyenin Sağlık İşleri Birimi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.
Uzman Dr. Ayyüce Yıldırım, seminerde meme kanserinin belirtileri, erken teşhis yöntemleri ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Kadınların sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiğini belirten Yıldırım, erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkati çekti.
Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, katkılarından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.