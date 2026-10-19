Edirne'de belediye çalışanlarına meme kanseri farkındalık semineri

Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, katkılarından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

Belediyenin Sağlık İşleri Birimi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.

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