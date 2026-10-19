Meriç'te Muhtarlar Günü kutlandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 19.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
Edirne'nin Meriç ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı ve Belediye Başkanı Yunus Atay, Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.
Törenin ardından düzenlenen kahvaltı programında ilçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya gelindi.
Programda, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yapılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.
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