Trakya Üniversitesinde NetLab Bilgisayar Laboratuvarı açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) kurulan NetLab Bilgisayar Laboratuvarı törenle açıldı.

Öğrencilerin bilişim ihtiyaçlarını karşılamak ve uygulamalı eğitim olanaklarını geliştirmek amacıyla kurulan laboratuvarda 32 bilgisayar bulunuyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, çözüm odaklı yönetim anlayışının önemine değinerek akademik ve idari birimlerin işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Yenilenme ve gelişmenin önemine dikkati çeken Hatipler, laboratuvarın kurulmasında emeği geçenleri tebrik etti.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü de fakültenin bilişim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilere daha uygun eğitim ortamları sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yapılan işbirliği sayesinde fakülteye 32 bilgisayar kazandırıldığını aktaran Ündücü, laboratuvarın derslerin yanı sıra çeşitli eğitim faaliyetleri ve sertifika programlarında da kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Törene rektör yardımcıları, akademisyenler ve üniversite yöneticileri katıldı.

Açılışın ardından Hatipler ve beraberindekiler, fakültede yenilenen diğer bilgisayar laboratuvarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.