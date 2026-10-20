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        Trakya Üniversitesinde öğrenci toplulukları tanıtılıyor

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenci topluluklarının bilim, sanat, spor, kültür ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinde öğrenci toplulukları tanıtılıyor

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenci topluluklarının bilim, sanat, spor, kültür ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği başladı.

        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından müzik dinletileriyle devam etti.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, açılışta yaptığı konuşmada, üniversitelerin yalnızca bilim üretmekle sınırlı olmadığını belirterek sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrencilerin gelişimindeki önemine dikkati çekti.

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        Üniversite yıllarında birlikte üretmenin ve ortak çalışmalar yürütmenin önemini vurgulayan Hatipler, "Lütfen hayallerinizi hiçbir zaman sınırlandırmayın. Kendinize küçük hedefler koymayın. Sahne almaktan, konuşmaktan, bir düşünceyi ortaya koymaktan, tartışmaktan ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin." dedi.

        Öğrenci topluluklarında aktif görev alan gençlerin gelecekte mesleklerinde başarılı bireyler olacaklarına inandığını ifade eden Hatipler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin ertelenmemesi gerektiğini belirterek öğrencileri üniversite yaşamları boyunca bu çalışmalarda aktif rol almaya davet etti.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da etkinliğin üniversitenin büyüklüğünü ve öğrenci potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

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        Etkinlik alanındaki hazırlıklardan etkilendiğini dile getiren Tan, yaklaşık 110 öğrenci topluluğunun tanıtım standı hazırladığını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın ise öğrenci topluluklarının üniversite yaşamındaki önemine dikkati çekti.

        Toplulukların farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencileri ortak ilgi alanlarında buluşturduğunu belirten Taşkın, "Bu çalışmalar öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine, yeni dostluklar kurmalarına ve birlikte çalışma deneyimi kazanmalarına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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        Üniversiteye yeni katılan öğrencilere toplulukları tanımaları ve ilgi duydukları faaliyetlere katılmaları çağrısında bulunan Taşkın, öğrenci topluluklarının kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Program, teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Etkinlik, 22 Ekim'de sona erecek.

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