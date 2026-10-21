Edirne'de voleybol turnuvasının şampiyonlarından İl Müdürü Köse'ye ziyaret

Şampiyonluğun kurum çalışanları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın göstergesi olduğunu belirten Köse, turnuva boyunca ortaya koydukları mücadele, azim ve takım ruhu dolayısıyla sporcuları tebrik etti.

2026 yılı Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olan İl Müdürlüğü voleybol takımı, İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti.

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