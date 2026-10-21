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        Edirne'de 400 ton ceviz rekoltesi bekleniyor: Üreticiler ürün kalitesi ve verimden memnun

        Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde bu sezon yaklaşık 400 ton ceviz üretimi bekleniyor. Geçen yıl don nedeniyle yaşanan verim kaybının bu yıl görülmediğini belirten üreticiler, ürün kalitesinden memnun olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Edirne'de 400 ton ceviz rekoltesi bekleniyor: Üreticiler ürün kalitesi ve verimden memnun

        Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde bu sezon yaklaşık 400 ton ceviz üretimi bekleniyor. Geçen yıl don nedeniyle yaşanan verim kaybının bu yıl görülmediğini belirten üreticiler, ürün kalitesinden memnun olduklarını ifade etti.

        Karaağaç köyünde ceviz üretimi yapan ve aynı zamanda muhtar azası olan Uğur Eski, köy genelinde yaklaşık 400 ton rekolte beklediklerini söyledi. Kendi üretim alanında 60 dekardan yaklaşık 25 ton ceviz elde etmeyi beklediğini belirten Eski, ürünlerin kalite açısından iyi durumda olduğunu ve kalibre değerlerinin 3034 aralığında bulunduğunu kaydetti.

        Tüccarlara Karaağaç çağrısı

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        Hasadın devam ettiğini belirten Eski, Karaağaç köyünde yetiştirilen cevizlerin kalitesinden memnun olduklarını ifade etti. Sulama konusunda Karasa Sulama Kooperatifi ve Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla destek aldıklarını belirten Eski, ceviz alımı yapan tüccarlara seslenerek ürünleri yerinde görmeleri ve üreticilerle doğrudan görüşmeleri çağrısında bulundu.

        "Bu yıl yüzümüz güldü"

        Ceviz üreticisi Burak Koç da 2026 yılı hasadına başladıklarını belirterek, yaklaşık 7 yıl önce Chandler cinsi ceviz diktiklerini söyledi. Normalde İstanbul'da yaşadığını ve hafta sonları köye gelerek ceviz ağaçlarının bakımını yaptığını anlatan Koç, hasat edilen cevizleri dolu ve boş ayrımından geçirdikten sonra 25 kilogramlık çuvallara doldurarak paketlediklerini kaydetti. Koç, sulama projesinin tamamlanmasıyla üretim açısından daha iyi bir

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        Üretici Tanju Özgür ise bu sezon verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtti. Geçen yıl don nedeniyle ürün kaybı yaşandığını hatırlatan Özgür, bu yıl benzer bir sorunla karşılaşmadıklarını ve verimin yüksek olduğunu söyledi.

        Cevizin toptan satış fiyatının yaklaşık 250 lira, perakende satış fiyatının ise 300 lira seviyesinde olduğunu aktaran Özgür, piyasada ticaretin henüz tam anlamıyla hareketlenmediğini ifade etti. Özgür, fiyatların ilerleyen günlerde yükselmesini beklediklerini kaydetti.

        Ceviz sofraya gelene kadar 810 aşamadan geçiyor

        Ceviz üretiminin yoğun emek gerektirdiğini belirten Özgür, hasadın ağaçların silkelenmesiyle başladığını, ardından cevizlerin toplanarak yıkama, soyma ve kurutma işlemlerinden geçirildiğini anlattı. Paketleme işlemiyle satışa hazır hale getirilen ürünlerin sofraya ulaşana kadar yaklaşık 810 aşamadan geçtiğini söyledi.

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        Sulama projesiyle üretim alanı genişleyecek

        Karaağaç köyünde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirten Özgür, sulama projesinin tamamlanmasıyla üretim alanının 34 bin dekara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Mevcut durumda tankerlerle su taşıyarak sulama yaptıklarını anlatan Özgür, Devlet Su İşleri yetkililerinden aldıkları bilgilere göre köyde küçük göletler ve kapalı sistem sulama projesi üzerinde çalışıldığını söyledi. Projenin yaklaşık yüzde 9095 seviyesinde tamamlandığını belirten Özgür, suyun gelecek yıl üreticilerin kullanımına sunulmasını umut ettiklerini kaydetti.

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        Sulama imkânlarının artmasıyla işçilik yükünün azalacağını, üretim alanlarının genişleyeceğini ve daha iri, kaliteli cevizlerin yetiştirilebileceğini belirten Özgür, Edirne'de ceviz üretiminin önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyelere ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

        Karaağaç köyünde üreticiler, bu sezon beklenen 400 tonluk rekoltenin sevincini yaşarken fiyatların yükselmesini ve sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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