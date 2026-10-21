Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücülerinden 5 saatlik eylem

EDİRNE’de uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı yanındaki TIR Parkı önünde 5 saatlik oturma eylemi yaptı. Sürücüler, Schengen vizesi sorunu, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yanında, dinlenme tesisinde bir araya gelen TIR sürücüleri basın açıklaması yaptı. Schengen vizesi sorunu, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösteren sürücüler adına konuşan TIR şoförü Koray Torun, mesleklerini insan onuruna yakışır şartlarda yapmak istediklerini söyledi. Schengen vizesi almakta ciddi güçlükler yaşadıklarını belirten Torun, vize randevusu bulamadıklarını, vize alsalar bile verilen sürelerin mesleklerini sürdürebilmeleri için yeterli olmadığını ifade etti. Torun, “Bizim için Avrupa’ya gitmek bir tatil değil. Bizler turist değiliz. İşimizin gereği olarak mesleğimizin kendine özgü koşullarının dikkate alınması gerekiyor” dedi.

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‘KAPIKULE’DE 4-5 GÜN BEKLİYORUZ’

Torun açıklamasında, en az beş yıllık mesleki deneyime sahip ve gerekli şartları karşılayan uluslararası TIR şoförlerine özel pasaport hakkı tanınmasını talep ederek, vize ve kalış süresi kısıtlamalarının taşımacılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleme sürelerinin zaman zaman 4-5 günü bulduğunu belirten Torun, mevcut park alanlarının yetersiz kaldığını dile getirdi. Torun, “Kapıkule'de zaman zaman 4 ila 5 günü bulan bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Mevcut Park alanları bu yoğunluğu arşılamakta yetersiz kalıyor. Ayrıca bekleme süresince ihtiyaçlarımızı karşılamak zorunda olduğumuz market, restoran ve park işletmelerinde uygulanan fahiş fiyatlar. Zaten zor şartlarda çalışan sürücülerin ekonomik yükünü daha da artırıyor” diye konuştu.

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‘RANDEVULU GEÇİŞ SİSTEMİ YENİDEN HAYATA GEÇİRİLSİN’

Geçmiş yıllarda uygulanan randevulu geçiş sisteminin yeniden hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Torun, “Burada çözüm önerimiz nettir. 2021 yılında aktif olarak kullanılan ve düzenli işleyen ancak daha sonra uygulamadan kaldırılan randevulu geçiş sisteminin yeniden hayata geçirilmesini istiyoruz. Bununla birlikte Kapıkule'deki market restoran ve park işletmelerinin fiyatlandırma politikalarının ilgili kurumlar tarafından denetlenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AYRICALIK DEĞİL, GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTİYORUZ’

Hamzabeyli’de de Kapıkule’deki gibi bekleme parkı ve randevulu geçiş sistemi oluşturulmasını isteyen Torun, uzun kuyrukların bölge halkının günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini kaydetti. TIR şoförlerinin yalnızca taşımacılık sektöründe değil, doğal afetlerde de önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Torun, “Bizler ayrıcalık değil, mesleğimizi insan onuruna ve trafik güvenliğine yakışır şartlarda yapabilmek istiyoruz. Amacımız sorun çıkarmak değil, çözüm üretmek” dedi.

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GTİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Dinlenme tesisindeki basın açıklamasının ardından sürücüler, Gümrük ve Turizm İşletmeleri’ne (GTİ) bağlı TIR parkı önüne yürüdü. Burada parkın girişinde oturma eylemi yapan sürücüler, sorunların çözülmesini talep ederek oturma eylemi yaptı. Sürücülerin aralarından 4 kişi, jandarmanın izniyle Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı ile görüştürüldü.

‘SİZİN SORUNLARINIZ BİZİM SORUNLARIMIZDIR’

Görüşmenin ardından sürücü temsilcileriyle birlikte alan gelen Vali Yardımcısı Atlı, burada açıklamalarda bulundu. Kendisine iletilen sorunları takip edeceğini belirten Atlı şunları söyledi:

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“Burada nakliye sektöründeki en önemli sorunlardan bir tanesi özellikle Avrupa Birliği sınırları içerisinde 180 gün içerisinde 90 gün sınırlaması var. Bunun bizimle direkt olarak bir bağlantısı olmamakla birlikte, bu devletimizin üst makamları tarafından takip edilmesi gereken bir konu. Ama özellikle sektörünüzde önde gelen federasyon başkanlarına bu konunun özellikle Avrupa Birliği nezdinde de takip edilmesi gerektiğini ben kendilerine ileteceğim. Onun dışında özellikle güzergah boyunca ve özellikle noktalarda çektiğimiz sorunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bunlarla ilgili düzenli olarak denetimleri de yapılmaktadır. Bundan sonra da aynı sıklıkla ve ciddiyetle denetimler yapılacaktır. Biliniz ki sizin sorularınız, bizim de sorunlarımızdır.”

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‘ÇEKTİĞİNİZ SIKINTILARIN FARKINDAYIZ’

Vali Yardımcısı Atlı, dozvola sistemiyle ilgili de sorunun çözüldüğünü kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kaç gündür özellikle Kapıkule'de beklemenize sebep olan dozvola sorunu vardı. O da biliyorsunuz bugün saat 14.00 civarında giderilmiş oldu. Şimdi tüm TIR’cı kardeşlerimize gerekli mesajlar gönderildi. Umuyorum bir iki gün içerisinde burada bekleyen 1600 tane kadar TIR’ımız dozvola yüzünden bekleyen araçlarımızın, kısa süre geçişleri sağlanacaktır. Normal zamanda olmayan ama şu son dönemde özellikle Bulgaristan tarafındaki gümrük kapısındaki tadilattan dolayı bazı sıkıntıları yaşadığınızı da biliyoruz. Onunla ilgili olarak buradaki sıkışıklığı önleme adına Hamzabeyli'ne bir kısmını kaydırdık. Oradan geçişler yapılıyor. Ama takdir edersiniz ki bu hudut kapılarındaki geçişler iki taraflıdır. Bizim tek buradan göndermemiz yetmiyor. Bulgaristan tarafının da bizim gönderdiğimiz kadarını alması önemlidir. Onunla ilgili olarak da her gün gerek ben gerek en başta sayın valimiz, gümrük bölge müdürümüz sürekli Bulgar makamlarıyla görüşüyoruz. Onlar da takip ediyorlar. Gerek Hamzabeyli'nde gerek Kapıkule'de ve gerek diğer kapılarımızda özellikle Bulgaristan tarafına açılan kapılarımızda hızlı geçişin sağlanması için kendilerinin desteklerini istedik. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Biz sizlerin ayağına taş değmesini istemeyiz. Bu alanda çektiğiniz sıkıntıların farkındayız. İnşallah bunlarla ilgili olarak da bundan sonra daha güzel hizmetler almanız için elimizden geleni yapacağız.”

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Vali Yardımcısı Şevket Atlı’nın konuşmasının ardından saat 14.00’te başlayan eylem 19.00’da sona erdi.