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        Edirne'de siyasi parti ve basın kuruluşlarının temsilcilerinden Dünya Gazeteciler Günü mesajları

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Edirne'de siyasi parti ve basın kuruluşlarının temsilcilerinden Dünya Gazeteciler Günü mesajları

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        İba, mesajında, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için özveriyle çalışan gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

        Basın mensuplarının yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için sorumluluk bilinciyle çalıştığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için fedakarca çalışan, gördüklerini ve yaşananları bizlere aktaran tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Başta Edirne'mizde görev yapan kıymetli basın mensuplarımız olmak üzere, mesleğini severek ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm gazetecilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

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        - MHP Edirne İl Başkanı Biçer'den Dünya Gazeteciler Günü mesajı

        MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Biçer, mesajında, kamuoyunun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

        Basın mensuplarının zorlu koşullarda, gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için çalıştığını ifade eden Biçer, gazetecilere emekleri ve topluma sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

        Basın özgürlüğünün ve doğru haberciliğin güçlü demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayan Biçer, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.

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        Biçer, tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi.

        - CHP Edirne İl Başkanı Becan'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

        CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Becan, mesajında, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilerin kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

        Özellikle Edirne'de gece gündüz demeden çalışan basın mensuplarına teşekkür eden Becan, gazetecilerin kentin sorunlarını, güzelliklerini ve gündemini kamuoyuna aktarmada önemli bir görev yürüttüğünü ifade etti.

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        Özgür ve bağımsız basının demokrasinin vazgeçilmez güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Becan, "Özellikle Edirne'mizde gece gündüz demeden emek veren, kentimizin sorunlarını, güzelliklerini ve gündemini bizlerle buluşturan siz kıymetli gazeteci dostlarımıza teşekkür ediyorum. Özgür ve bağımsız basının demokrasimizin vazgeçilmez güvencelerinden biri olduğuna inanıyor, kaleminizin özgür, sesinizin daima güçlü olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Becan, tüm basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

        - TGD Başkanı Doğan'dan yerel basına destek çağrısı

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        Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan da, yerel basının yaşatılmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Doğan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazeteciliğin halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

        Basın çalışanlarının ekonomik ve sosyal sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çeken Doğan, basın özgürlüğünün güçlendirilmesi ve gazetecilerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için gerekli adımların atılmasının önemine işaret etti.

        Özellikle yerel basının yaşatılması ve Anadolu gazeteciliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Doğan, mesleğin etik değerlerinin korunmasının yalnızca gazetecilerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

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        Doğan, mesajında tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri de rahmet ve saygıyla andı.

        - EGD Başkanı Tuzladan'ın mesajı

        Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Gökhan Tuzladan, özgür basının güçlü demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

        Tuzladan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazeteciliğin kamuoyunu doğru bilgilendirmek, gerçeğin peşinden gitmek ve halkın haber alma hakkını savunmak adına büyük sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.

        Gazetecilerin gece gündüz demeden fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Tuzladan, "Gazetecilerin özgürce görev yapabildiği, emeğinin karşılığını aldığı, mesleki güvencelerinin sağlandığı ve basın özgürlüğünün tartışma konusu olmadığı bir gelecek diliyoruz. Unutulmamalıdır ki özgür basın, güçlü demokrasinin vazgeçilmezidir." ifadelerini kullandı.

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        Tuzladan, Edirne Gazeteciler Derneği olarak meslektaşlarının haklarını savunmaya, yerel basının güçlenmesine ve gazetecilik mesleğinin saygınlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

        - Trakya Basın Kulübü Derneği Başkanı Zeray'dan Gazeteciler Günü mesajı

        Trakya Basın Kulübü Derneği Başkanı Ali Can Zeray, gazeteciliğin yalnızca bugünü anlatmak değil, aynı zamanda tarihe tanıklık etmek olduğunu belirtti.

        Zeray, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazeteciliğin gerçeğin peşinden gitmek, halkın sesi olmak ve doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak gibi önemli sorumluluklar taşıdığını ifade etti.

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        Dernek olarak mesleki dayanışmayı güçlendirmeye ve basın çalışanlarının haklarını savunmaya önem verdiklerini belirten Zeray, Trakya ile Balkanlar arasında gazetecilik alanındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Zeray, tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmet ve saygıyla andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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