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        Motosiklet hayali gerçek olan görme engelli Sezgin Çalışkan: "Eve kapanmayın, dışarı çıkın"

        Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme kaybı bulunan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan'ın motosiklete binme hayali, motosiklet topluluğu ve Yunus Timi'nin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Motosikletle seyahat etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çalışkan, diğer engelli bireylere de evlerine kapanmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Motosiklet hayali gerçek olan görme engelli Sezgin Çalışkan: "Eve kapanmayın, dışarı çıkın"

        Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme kaybı bulunan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan’ın motosiklete binme hayali, motosiklet topluluğu ve Yunus Timi’nin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Motosikletle seyahat etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çalışkan, diğer engelli bireylere de evlerine kapanmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

        Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme kaybı bulunan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan’ın motosiklete binme hayali, Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi’nin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Çalışkan’ın motosiklet hayalini duyan Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu üyeleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek Yunus Timi’nin de katıldığı bir buluşma organize etti. Çalışkan ve annesi, evlerinin önüne gelen motosiklet grubunu sevinçle karşıladı. Koruyucu ekipmanları giydirilen Çalışkan, Yunus Timi’nin motosikletine binerek, topluluk üyelerinin oluşturduğu konvoy eşliğinde şehir turu attı.

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        Motosikletlere duyduğu ilgiyi anlatan Çalışkan, bu tutkunun trafik kuralları çerçevesinde yaşanması gerektiğini vurguladı. Kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemine dikkat çeken Çalışkan, aşırı hıza ve kurallara uymayan sürüşlere karşı olduğunu belirtti. Motosikletle seyahat etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çalışkan, diğer engelli bireylerin de evlerine kapanmak yerine dışarı çıkmalarını, sosyal hayata katılmalarını ve hayallerini gerçekleştirmelerini istedi. Çalışkan, "Kendinizi gösterin Allah rızası için. Kendinizi gösterin dışarıda. Bu sizlerin en doğal hakkı. Bizi Cenabı Allah böyle sevdi" ifadelerini kullandı.

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        "Biz motorcular her zaman yanınızdayız"

        Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu Başkanı Selim Şen ise, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Çalışkan’a trafik kurallarına ilişkin duyarlılığından dolayı teşekkür eden Şen, motosiklet tutkunlarına kurallara uyma çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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