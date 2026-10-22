Kapıkule'de tır şoförlerinden tepki: Vize engeli ve uzun kuyruklar taşımacılığı aksatıyor

Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında bir araya gelen uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri, Schengen vizesi kısıtlamaları, sınır kapılarında yaşanan uzun bekleme süreleri ve yetersiz altyapı sorunlarına tepki göstererek çözüm istedi.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya gelen tır sürücüleri eylem yaptı. Sınır kapılarında günlerce kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını belirten şoförler, yaşadıkları sorunların hem kendilerini hem de sanayicileri zor durumda bıraktığını, ürünlerin zamanında teslim edilememesinin ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade ettiler. Avrupa ülkelerinin uyguladığı vize kısıtlamaları nedeniyle uluslararası taşımacılıkta sorun yaşadıklarını belirten şoförler, 180 günde 90 günle sınırlı Schengen vizesinin mesleki faaliyetlerini sürdürmelerini zorlaştırdığını dile getirdiler. Sınır kapılarında kilometrelerce uzayan kuyruklarda günlerce beklediklerini aktaran sürücüler, bu süreçte tuvalet, duş, yemek ve dinlenme alanları gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta da güçlük çektiklerini kaydettiler.

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Sloganlar atan şoförler, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) girişine yürüyerek oturma eylemi yaptı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolun trafiğe açılması için sürücülerle görüştü. Ekipler, şoförlerin belirleyeceği 4 kişilik temsilci heyetinin yetkililerle bir araya getirilerek, taleplerin iletileceğini bildirdi.

Tır şoförleri, Schengen vizesi kısıtlamalarının kaldırılması, sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin kısaltılması ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygun alanların oluşturulması için yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini belirttiler.