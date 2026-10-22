AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan esnaf odalarına ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) ile esnaf odalarını ziyaret etti.

İba, EDESOB Başkanı Harun Özen, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Aytaç Dilci, Edirne Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ergun Ellibir ve Edirne Kahveciler ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Hakan Gönay ile bir araya geldi.

Oda ve birlik başkanları ile yönetimlerine hayırlı olsun dileklerini ileten İba, yeni çalışma dönemlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlerde esnaf ve sanatkarların talep ve sorunları, odaların çalışmaları, kent içi ulaşım ihtiyaçları ve Edirne'nin ticaret hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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İba, misafirperverliklerinden dolayı başkanlara ve yönetimlerine teşekkür etti.