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        Edirne'de embriyo transferi eğitim programı başladı

        Edirne'de, hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve üstün genetik özelliklere sahip damızlık hayvanların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla embriyo transferi eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Edirne'de embriyo transferi eğitim programı başladı

        Edirne'de, hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve üstün genetik özelliklere sahip damızlık hayvanların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla embriyo transferi eğitim programı düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Embriyo Transferi Uygulama ve Kurslar Hakkında Eğitim Programı" Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'nin açılış konuşmasını yaptığı iki günlük programa, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Bilgin Güngör, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile Edirne ve bölge illerinden veteriner hekimler katıldı.

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        Program kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah Daire Başkanlığı personeli Ayşe Şener Denizli, Nejla Yorgancıoğlu, Gökhan Demirörs ve Necla Kalkay tarafından katılımcılara yönelik sunumlar yapıldı.

        Eğitimde, embriyo transferi teknolojisinin hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi, yüksek verimli hayvan varlığının artırılması ve üstün genetik özelliklere sahip damızlıkların yetiştirilmesindeki önemi ele alındı.

        İki gün sürecek programla veteriner hekimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi ve modern hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

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