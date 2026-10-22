Keşan'da Kitap Kafe hizmete açıldı

Keşan Belediyesince gençlerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Kitap Kafe hizmete açıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin huzurlu bir ortamda ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşabilecekleri Kitap Kafe, her gün 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Gençlerin kullanımına sunulan tesiste çay ve kahve ikramları ücretsiz olacak.

Açıklamada, Kitap Kafe'nin gençlerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlamasının, ilçenin eğitim ve kültür hayatına yeni bir imkan kazandırmasının hedeflendiği belirtildi.