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        Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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