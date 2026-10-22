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        Edirne'de karakalem resim siparişi vermek istedi, 84 bin lira dolandırıldığını iddia etti

        Edirne'de Instagram üzerinden karakalem çalışması siparişi vermek isteyen H.C.D. isimli vatandaş, farklı zamanlarda gönderdiği toplam 84 bin liranın ardından dolandırıldığını iddia ederek polise şikâyette bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Edirne'de karakalem resim siparişi vermek istedi, 84 bin lira dolandırıldığını iddia etti

        Edirne'de Instagram üzerinden karakalem çalışması siparişi vermek isteyen H.C.D. isimli vatandaş, farklı zamanlarda gönderdiği toplam 84 bin liranın ardından dolandırıldığını iddia ederek polise şikâyette bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Instagram'da gördüğü karakalem çalışmaları sayfasından sipariş vermek isteyen H.C.D., WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kişiye farklı zamanlarda parça parça para gönderdi. Toplamda 84 bin lira ödeme yaptığını belirten H.C.D., dolandırıldığını öne sürerek polis merkezine başvurdu.

        Olayla ilgili şikâyet polis kayıtlarına geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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