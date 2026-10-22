Edirne'de karakalem resim siparişi vermek istedi, 84 bin lira dolandırıldığını iddia etti

Edinilen bilgiye göre, Instagram'da gördüğü karakalem çalışmaları sayfasından sipariş vermek isteyen H.C.D., WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kişiye farklı zamanlarda parça parça para gönderdi. Toplamda 84 bin lira ödeme yaptığını belirten H.C.D., dolandırıldığını öne sürerek polis merkezine başvurdu.

Edirne'de Instagram üzerinden karakalem çalışması siparişi vermek isteyen H.C.D. isimli vatandaş, farklı zamanlarda gönderdiği toplam 84 bin liranın ardından dolandırıldığını iddia ederek polise şikâyette bulundu.

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