Edirne'de Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi
Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda Ünal İrci birinci oldu.
Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda Ünal İrci birinci oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Tesisi’nde 12-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya 33 sporcu katıldı.
Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.
Müsabakalar sonucunda Ünal İrci birinci, İsmail Bilen ikinci, Hasan Yılmazer üçüncü, Süleyman Ekiz ise dördüncü sırada yer aldı.
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada sporcular, şampiyonluk için mücadele etti.
Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular tebrik edilirken turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür edildi.
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