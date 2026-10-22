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        Edirne'de Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda Ünal İrci birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Edirne'de Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda Ünal İrci birinci oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Tesisi’nde 12-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya 33 sporcu katıldı.

        Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

        Müsabakalar sonucunda Ünal İrci birinci, İsmail Bilen ikinci, Hasan Yılmazer üçüncü, Süleyman Ekiz ise dördüncü sırada yer aldı.

        Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada sporcular, şampiyonluk için mücadele etti.

        Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular tebrik edilirken turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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