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        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yer yer şiddetini artırıyor.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişlerine, bina saçaklarının altına ve kapalı alanlara sığındı.

        Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın sabahtan itibaren kuvvetli ve gök gürültülü olması bekleniyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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