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        Selimiye Yazma Eser Kütüphanesinin zengin mirası sergilenecek

        Edirne'de, Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi koleksiyonundan seçilen nadir eserlerin yer alacağı sergi ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Selimiye Yazma Eser Kütüphanesinin zengin mirası sergilenecek

        Edirne'de, Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi koleksiyonundan seçilen nadir eserlerin yer alacağı sergi ziyarete açılacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni hizmet binasının açılışı kapsamında, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) "Selimiye Yazma Eser Kütüphanesinin Zengin Mirası" adlı sergi düzenlenecek.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı açıklamada, sergide Edirne'nin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan önemli yazma eserlerin ziyaretçilerle buluşturulacağını belirtti.

        Sergide, Edirne'nin geçmişine ışık tutan vakıfnameler, Edirneli şairlere ait eserler ve kent tarihine ilişkin yazmaların yer alacağını aktaran Soytürk, müzehhep ve müzeyyen nüshalar, erken dönemlerde istinsah edilmiş kıymetli yazmalar ile nadir Kur'an-ı Kerimlerin de sergileneceğini kaydetti.

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        Soytürk, serginin yazma eserlerin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

        Sergi, 23 Ekim Cuma günü saat 12.00'de, 1. Murat Mahallesi İbrahim Soyan Sokak'taki Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni hizmet binasında açılacak.

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