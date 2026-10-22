Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır şoförlerinden eylem

Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da tır şoförleriyle görüştü.

Tır şoförlerinin temsilcisi Cem Kazar ise talepleri üzerine Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçişlerde randevulu sisteme geçileceğini belirterek, Vali Yardımcısı Atlı'ya teşekkür etti.

Bir süre sonra sınır kapısına gelen Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı da sürücü temsilcileriyle görüştü, sorunları dinledi.

Vize sorunları, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve tır parklarındaki ürünlerin yüksek fiyatlarına dikkati çekmek amacıyla eylem düzenleyen şoförler, araçlarını park ederek sınır kapısını geçişlere kapattı.

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