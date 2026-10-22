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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, TIR sürücülerinden 3 saatlik eylem

        EDİRNE'de uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda eylem yaptı. Sürücüler, gümrüklü alana girişi TIR'larla kapatırken, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı'yla görüştükten sonra 3 saatlik eylem sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, TIR sürücülerinden 3 saatlik eylem

        EDİRNE'de uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda eylem yaptı. Sürücüler, gümrüklü alana girişi TIR'larla kapatırken, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı'yla görüştükten sonra 3 saatlik eylem sona erdi.

        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Lalapaşa ilçesindeki Hamzabeyli Sınır Kapısı yanında, Gümrük ve Turizm İşletmeleri'ne bağlı TIR parkında bir araya gelen TIR sürücüleri, Schengen vizesi sorunu, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Sürücüler, dozvola adı verilen geçiş belgesini sabah 08.00'den bu yana alamadıkları gerekçesiyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın Türkiye'ye giriş yapılan peronlarının önünü saat 15.00 itibariyle TIR'larla kapattı. Soruna çözüm bulunmasını isteyen sürücüler, yetkililerle görüşmek istediklerini belirtti. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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        VALİ YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜLER

        Sürücülerin yaklaşık 3 saat süren eylemi, Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı'nın bölgeye gelmesiyle sona erdi. Atlı, bir süre sürücülerle görüştü. Sürücüler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki gibi randevulu sıra sisteminin hayata geçirilmesini ve dozvola işlemlerinin yeniden başlamasını talep etti. Vali Yardımcısı Atlı, randevulu sistem için çalışmaların sürdüğünü, yakın süreçte uygulamaya konulmasının beklendiğini iletti.

        Sürücüler, Vali Yardımcısı Atlı'yla konuştuktan sonra eylemlerine son verdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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