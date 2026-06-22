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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda sivrisinek ve karasinek popülasyonunun azaltılması amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda sivrisinek ve karasinek popülasyonunun azaltılması amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçe genelindeki mahallelerde, cadde ve sokaklarda, sahil bölgelerinde, durgun su alanlarında, otlaklarda ve havuzlarda larvasit uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

        Uçkunla mücadele kapsamında yıl boyunca sürdürülen çalışmalar çerçevesinde larvasit ve uçkun ilaçlama faaliyetleri yürütülürken, karasinek ve sivrisineklere karşı ULV yöntemiyle ilaçlama da gerçekleştiriliyor.

        Ekiplerin son çalışma programı kapsamında mücavir alanlarda bulunan Erikli ve Yayla sahillerinde ilaçlama çalışması yaptığı bildirildi.

        - Uzunköprü'de halk buluşması gerçekleştirildi

        Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Martin, halk buluşması kapsamında vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinledi.

        Görüşmelerde vatandaşların ilettiği konular hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, ilçeye yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Martin, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, Uzunköprü'nün gelişimi için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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